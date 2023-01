Vlhova Flachau-Slalom-Siegerin vor Shiffrin - Liensberger 6.

Werbung

Liensberger, vor zwei Jahren beim zuvor letzten Rennen in Flachau noch Zweite, gelang nach zwei Enttäuschungen ohne Weltcup-Punkte am Semmering und in Zagreb ihr bestes Saisonergebnis. "Immerhin ein sechster Platz, es geht in die richtige Richtung. Das tut gut, damit wieder ein bisschen Stabilität reinkommen kann", war die Olympia-Silberne im ORF-Interview zufrieden. "Natürlich wäre ich lieber bei der Siegerehrung dabei, aber wir müssen auf die kleinen Schritte stolz sein. Da ist zeitlich noch sehr viel drin."

Für Vlhova, die sich über ein Preisgeld von 66.000 Euro freuen durfte, war es der 27. Weltcup-Sieg, der dritte in Flachau. "Flachau ist ein spezielles Rennen für mich. Ich fühle mich großartig und bin sehr glücklich", sagte die 27-Jährige. Die gesundheitlich ein wenig angeschlagene Shiffrin verpasste beim 30-Jahr-Jubiläum auf der heutigen Hermann-Maier-Weltcupstrecke unterdessen ihren 83. Weltcup-Erfolg, womit sie alleinige Rekordhalterin geworden wäre.

Dürr freute sich über einen "wunderbaren" Abend. "Das ist publikumstechnisch das beste Rennen im ganzen Jahr, eine brutale Stimmung", sagte die Deutsche. Die 18-jährige Kroatin Zrinka Ljutic, die im ersten Durchgang mit Startnummer 17 noch auf Platz drei vorgefahren war, fädelte in der Entscheidung ein. Nichts mit einem Podestplatz zu tun hatten neuerlich die ÖSV-Frauen um Liensberger. Die Vorarlbergerin holte im Finale aufgrund diverser Ausfälle noch zwei Positionen auf, hatte aber einen großen Rückstand von 2,62 Sekunden.

Katharina Truppe, Elfte zur Halbzeit, war mit einer starken Fahrt auf dem Weg zu einer überlegenen Zwischenbestzeit. Die Kärntnerin fabrizierte wenige Meter vor dem Ziel aber einen Steher und landete schlussendlich auf Rang zwölf (+3,56). "Seit langem bin ich wieder gut Ski gefahren", war Truppe mit ihrer Fahrt bis zum Fehler zufrieden.

Katharina Huber, in dieser Saison bereits dreimal im Slalom ausgefallen, landete nach einem Patzer im zweiten Durchgang auf Platz 16 (+3,79). "In letzter Zeit war es nicht einfach mit den vielen Ausfällen, da kam auch ein bisschen Unsicherheit dazu. Aber ich habe heute gespürt, dass der Ski wieder fährt. Das gibt mir Mut für die nächsten Aufgaben", sagte Huber. Franziska Gritsch musste sich nach einem Steher im Finale mit dem 20. Rang (+4,20) begnügen.

Im ersten Durchgang hatte Vlhova die durchaus schwierige Kurssetzung ihres Trainers Mauro Pini genutzt, um mit Startnummer sechs die Halbzeitführung zu fixieren. Shiffrin blieb als erste Läuferin auf der Strecke mit einem Rückstand von 17 Hundertstelsekunden in Schlagdistanz. Das Top-Duo im Slalom hatte einen großen Vorsprung auf die restliche Konkurrenz, Liensberger war etwa nicht ans Limit gegangen. "Ich habe das eine oder andere Mal doch mehr zurückgezogen als ich hätte müssen", sagte die 25-Jährige nach dem ersten Lauf.

Die weiteren ÖSV-Läuferinnen schafften vor heimischer Kulisse nicht den Sprung in den 2. Durchgang. Marie-Therese Sporer musste sich mit Platz 36 zufrieden geben, nicht ins Ziel gekommen waren Lisa Hörhager, Valentina Pfurtscheller und Sophia Waldauf. Weiter geht es beim Heim-Weltcup am kommenden Wochenende in St. Anton am Arlberg mit Speed-Rennen auf der Karl-Schranz-Rennstrecke. Die Technikerinnen haben bis zum Riesentorlauf am 24. Jänner am Kronplatz zwei Wochen Zeit, um vor der WM in Courchevel/Meribel (6. bis 19. Februar) noch ein wenig Abstand zu gewinnen.