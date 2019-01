Die Schweizerinnen und der ungeschlagene Gruppensieger Kroatien sind hingegen im Spätsommer bei der auf 24 Nationen aufgestockten Endrunde dabei.

Die Auswahl von ÖVV-Teamchefin Svetlana Ilic durfte nur kurz vom nötigen 3:0- oder 3:1-Erfolg träumen. Srna Markovic und Co. vergaben zu Beginn eine 4:0-Führung und ließen auch noch gegen Ende des ersten Durchgangs Ausgleichsmöglichkeiten aus. Nach dem 23:25 verlorenen Satz funktionierte im zweiten lange überhaupt nichts, ehe Rot-Weiß-Rot unverhofft noch eine Aufholjagd hinlegte, die jedoch unbelohnt blieb. Die Schweizerinnen fixierten mit dem 25:22 ihre erstmalige EM-Teilnahme auf sportlichem Weg.

Danach sicherten sich die Österreicherinnen mit drei Satzgewinnen noch einen bedeutungslosen 3:2-Erfolg. Das schlussendlich schwerwiegende Heimspiel gegen die Schweiz im vergangenen August in Steyr hatte man 1:3 verloren.

Teamchefin Svetlana Ilic zeigte sich enttäuscht und hofft auf einen Lerneffekt. "Wir haben unser Ziel nicht erreicht, das tut uns sehr, sehr leid. Das Team wird aber aus dieser Erfahrung lernen. Dieses junge Team braucht noch etwas Zeit und dann kommt sicher etwas, auf das wir alle sehr stolz sein können", sagte Ilic.

Auch ÖVV-Präsident Gernot Leitner glaubt dennoch an eine erfolgreiche Zukunft. "Trotzdem Gratulation an unser Damen-Team, das in so jungem Alter in einem Final-Spiel in ausverkaufter Halle so mithalten konnte und dann auch noch die Moral bewies, das Ding zu gewinnen. Der Weg in die Zukunft stimmt, aber es ist wirklich schade, dass es sich so knapp nicht ausgegangen ist", meinte Leitner.

Im Anschluss an die Partie in Schönenwerd sollten auch noch die österreichischen Herren in Kroatien die Chance erhalten, die EM-Teilnahme zu fixieren. Der Beginn der um 19.00 Uhr angesetzten Partie verzögerte sich wegen Problemen mit der Hallenbeleuchtung aber deutlich.