24 Stunden nach dem 0:3 setzte es in Craiova eine 1:3 (15,-14,-24,-24)-Niederlage. ÖVV-Diagonalangreifer Thomas Zass war mit 24 Punkten Topscorer der Partie, Alex Berger steuerte 17 Punkte bei. Teamchef Michael Warm konstatierte eine insgesamt bessere Leistung als am Vortag.

"Es war spielerisch definitiv in Ordnung. Wir sind wieder gut gestartet, haben diesmal den ersten Satz auch souverän zugemacht. Danach hat unsere Serviceleistung nachgelassen und Durchgang zwei war schnell weg. Die Sätze drei und vier waren, wie schon das Ergebnis zeigt, sehr ausgeglichen. Was mir noch abgeht, ist die Geduld, vor allem in den entscheidenden Phasen. Wir versuchen es noch zu oft mit der Brechstange, sind zu ungestüm", resümierte der Deutsche das insgesamt vierte EM-Testmatch. "Wir lagen in Führung, sind aber hektisch geworden und haben uns noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Das müssen wir abstellen."

Die letzten zwei Vorbereitungsspiele folgen am 6. und 7. September in St. Pölten gegen Nordmazedonien, die EuroVolley beginnt am 12. September.