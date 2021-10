Corona-Fall in Wiesener Praxis: Aufruf zu Tests .

Nach einem Coronafall in einer Arztordination in Wiesen (Bezirk Mattersburg) erging am Freitagabend via Aussendung des Landes Burgenland ein öffentlicher Behördenaufruf zum Testen an Personen, die sich in der Praxis aufgehalten haben.