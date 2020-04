Coronahilfen der Regierung in der Kritik .

Die Coronahilfen für Österreichs Wirtschaft hat am Dienstag den Beginn der Nationalratssitzung geprägt, in der weitere Maßnahmen gegen die negativen Folgen der Pandemie verabschiedet werden sollen. Während vor allem die ÖVP dies verteidigte und die Rückkehr auf die "Erfolgsspur" in Aussicht stellte, übte die Opposition Kritik. Zu wenig und zu bürokratisch sei das alles, lautete der Vorwurf.