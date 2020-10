Am Freitag waren bereits neun Infektionen bei dem Verein gemeldet worden, bei sechs Spielern und bei drei anderen Mitarbeitern. In Neapel forderte der für Sport zuständige Stadtrat Ciro Borriello ein "verantwortungsvolles Verhalten". "AZ sollte unter Quarantäne gestellt und das Spiel verschoben werden", wurde er von lokalen Medien zitiert. Er bezweifelte allerdings, dass die Stadt selbst eingreifen könne. Neapel und die umliegende Region Kampanien gehören zu den Gebieten in Italien, in denen die Neuansteckungen besonders rasant ansteigen.

Nach den Corona-Regeln der UEFA findet ein Spiel statt, wenn einem Club mindestens 13 Spieler gesund zur Verfügung stehen.