Lunacek um 10.00 Uhr mit persönlicher Erklärung .

Die Staatssekretärin für Kunst und Kultur, Ulrike Lunacek (Grüne), gibt am Freitag um 10.00 Uhr eine persönliche Erklärung ab. Die Gerüchte um einen möglichen Rücktritt Lunaceks hatten zuletzt Fahrt aufgenommen. Darauf in der "ZiB2" am Donnerstag angesprochen, meinte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nur: "Entscheidungen wie diese sind höchstpersönliche Entscheidungen".