Dem Zeitungsbericht zufolge wurde der 82-Jährige Ende September mit akuten Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Blut des Mannes sei eine Überdosis an Schmerzmitteln festgestellt worden, hieß es, und: Hätte der 82-Jährige sich übergeben müssen, hätte er daran sterben können.

Bei den Ermittlungen fiel der Verdacht auf die 50-Jährige, die den Nachbarn betreut. Als Gegenleistung für ihre Pflegedienste soll der Senior die Frau und deren Sohn in seinem Testament mit seinem gesamten Erbe bedacht haben - auf Kosten seiner Angehörigen. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch nimmt auf Basis der laufenden Ermittlungen an, dass die 50-Jährige ihren Nachbarn habe töten wollen, um schneller an das Erbe zu gelangen.

Verteidiger Manuel Dietrich bestritt im Namen der Frau jegliche Absicht, den 82-Jährigen umzubringen. Sie habe ihn auch nicht vergiftet. Allerdings hat die 50-Jährige im Internet offenbar nach genau jenen Medikamenten gesucht, die im Blut des 82-Jährigen gefunden wurden. Dazu sagte die Beschuldigte, dass sie sich selbst habe töten wollen.

Aufgrund des Verdachts des Mordversuchs ist über die Frau am 16. Oktober Untersuchungshaft verhängt worden, sagte Gerichtssprecher Nobert Stütler der Zeitung. Die nächste Haftprüfungsverhandlung finde am 28. November statt.