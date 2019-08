66-Jähriger ließ 15 Schafe verenden .

Ein 66-jähriger Mann ist am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch wegen Tierquälerei zu einer teilbedingten Geldstrafe in Höhe von 3.300 Euro verurteilt worden. Der ehemalige Tierhalter hat zwischen Februar und April dieses Jahres 15 Schafe verenden lassen, ohne ihnen adäquate Hilfe zukommen zu lassen. So starben sie der Reihe nach. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.