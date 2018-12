Keine Mordanklage nach tödlichem Fenstersturz .

Ein 30-jährige Mann, gegen den nach einem tödlich verlaufenen Beziehungsstreit in Bregenz ermittelt wird, wird wegen schwerer Nötigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angeklagt. Ein entsprechender Bericht der "Vorarlberger Nachrichten" wurde am Landesgericht Feldkirch bestätigt. Die Lebensgefährtin des Mannes war im Juni bei einem Streit aus einem Fenster in den Tod gestürzt.