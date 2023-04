Vorarlberg Kindesmissbrauchsverdacht in Lech - Verfahren eingestellt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Das Landesgericht Feldkirch muss sich nicht mit dem Fall befassen. Foto: APA/THEMENBILD

I m Fall des angezeigten Kindesmissbrauchs in einer Betreuungseinrichtung in Lech am Arlberg gibt es keine Anklage. "Nach Durchführung des Ermittlungsverfahrens kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte die Tat begangen hat", bestätigte Heinz Rusch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch, der APA einen Bericht der Tageszeitung "Der Standard". Das Verfahren wurde eingestellt.