Er überschlug sich auf einer Hangwiese mit seinem Traktor und wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert, informierte die deutsche Polizei. Der 44-Jährige wurde nach der Erstversorgung per Helikopter ins Spital geflogen.

Der Landwirt geriet mit seinem Traktor und dem angehängten Güllefass aus noch unbekannter Ursache ins Rutschen, woraufhin das Gespann umkippte. In weiterer Folge stürzte der Traktor über die Wiese ab, ehe er an einem Stahlzaun auf dem Dach zu liegen kam. Am Traktor und dem Güllefass entstand schwerer Schaden.