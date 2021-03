Neue Corona-Lockerungen vom Parlament abgesegnet .

Die neue Verordnung zur Lockerung der Corona-Maßnahmen in Vorarlberg, im Sportbereich sowie in der Lebenshilfe ist am Freitag vom Hauptausschuss des Nationalrats verabschiedet worden. Zustimmung kam nur von der Koalition, die Opposition lehnte die Vorlage geschlossen ab. Mit der Verordnung kann in Vorarlberg die Gastronomie mit kommender Woche wieder starten, allerdings mit starken Einschränkungen.