Pkw-Lenkerin stürzte rund 35 Meter über Steilhang ab .

Eine 74-jährige Pkw-Lenkerin ist am Samstagnachmittag in St. Gallenkirch in Vorarlberg (Bezirk Bludenz) mit ihrem Wagen rund 35 Meter über einen Steilhang abgestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen.