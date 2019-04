Täter nach Mordalarm in Dornbirn auf der Flucht .

Ein Mann, der am Freitagabend in der Nähe des Bahnhofs Dornbirn-Haselstauden einen 27-Jährigen getötet haben soll, ist weiter auf der Flucht. Die intensiven Fahndungsmaßnahmen hätten noch keinen Erfolg gezeigt, so die Polizei am Samstagnachmittag. Als Hintergrund der Tat sieht die Polizei nach wie vor das Suchtgiftmilieu. Eine Täterbeschreibung des noch unbekannten Gesuchten lag vorerst nicht vor.