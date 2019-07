Er bedrohte sie mit einer Schusswaffe, forderte Bargeld und nahm ihr dann die Autoschlüssel ab. Der Mann war zuvor in Bregenz in das Taxi eingestiegen und ist noch flüchtig. Das Taxi dagegen wurde eine Stunde nach dem Überfall in Hörbranz abgestellt vorgefunden.

Eine sofort ausgelöste Alarmfahndung blieb ergebnislos, es gibt auch keine Hinweise auf den Täter, teilte die Polizei mit. Der Mann mit dunklem Teint soll schlank und etwa 25 Jahre alt sein sowie kurze, dunkle Haare haben. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent und trug ein helles Hemd mit einem dunklen Sakko. Die Exekutive bittet um Hinweise.