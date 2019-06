"Unmengen an Treibholz" im Bodensee .

Durch den Hochwasser führenden Rhein sind in den vergangenen Tagen "Unmengen an Treibholz" in den Bodensee gespült worden, wie die Stadt Bregenz berichtete. Dadurch hat sich so viel Schwemmholz wie seit Jahren nicht mehr am Bregenzer Seeufer angesammelt.