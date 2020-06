Vermisster Wanderer tot aufgefunden .

Ein Wanderer in Vorarlberg, der seit Samstagmittag als vermisst galt, ist am späten Mittwochnachmittag im Bereich der "Üblen Schlucht" (Rankweil, Bez. Feldkirch) tot aufgefunden worden. Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Der 29-Jährige sei in der Nähe des Frutz-Flussbetts entdeckt worden, hieß es.