Zwei Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt .

Ein 50-jähriger Motorradfahrer und seine 40-jährige Begleiterin sind am Samstagnachmittag auf der Landesstraße L200 am Weg von Au in Richtung Schoppernau (Bezirk Bregenz) bei einer Kollision mit einem Pkw schwer verletzt worden.