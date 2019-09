Zweijähriges Kind bei Verkehrsunfall gestorben .

Ein zweijähriges Mädchen, das am Mittwoch in Höchst (Bez. Bregenz) in die Frontalkollision zwischen einem Reisebus und einem Pkw involviert war, ist noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Die Reanimationsbemühungen seien ohne Erfolg geblieben, bedauerte Polizeisprecher Rainer Fitz gegenüber der APA.