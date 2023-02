Brände Vorarlberger wurde mit Bagger aus brennendem Haus gerettet

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Bei einem Brand in Bregenz wurde ein Mann mit einem Bagger gerettet. Foto: APA/THEMENBILD

E in Mann ist am Mittwochnachmittag in Bregenz mit einem Bagger aus dem zweiten Obergeschoß einer brennenden Wohnanlage gerettet worden. Weil der Weg durch das Stiegenhaus aufgrund starker Rauchentwicklung abgeschnitten war, harrte der Mann im zweiten Stock am offenen Fenster aus. Der Polier einer benachbarten Baustelle reagierte schnell und stellte den Bagger bereit. Der Mann konnte auf die Baggerschaufel klettern und wurde mit starken Atembeschwerden ins Spital gebracht.