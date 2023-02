Erdrutsch Vorerst keine Bergung der Toten nach Felssturz in OÖ möglich

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Felssturz in Steyr während Sicherungsarbeiten Foto: APA/TEAM FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

N ach einem Felssturz am Mittwoch in Steyr, bei dem zwei Baggerfahrer aus Kärnten getötet worden sind, ist eine Bergung der Leichen vorerst nicht möglich. Es sei zu gefährlich, hat der Krisenstab am Donnerstag entschieden. Nun werde ausgelotet, welche technischen Möglichkeiten es gibt, um das Gebiet soweit abzusichern, dass eine Bergung stattfinden kann, berichtete Geologe Günter Moser, der das Areal am Donnerstag durchstiegen hat, der APA.