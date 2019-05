Im Eurofighter-U-Ausschuss gastieren drei Ex-Minister .

Im Eurofighter-U-Ausschuss sind am Donnerstag gleich drei ehemalige Verteidigungsminister als Auskunftspersonen zu Gast. Herbert Scheibner (FPÖ/BZÖ), Günter Platter (ÖVP) und Gerald Klug (SPÖ). In Scheibners Amtszeit fiel die Typenentscheidung. Er soll in späteren Jahren Geschäfte mit der Eurofighter Jagdflugzeuge GmbH gemacht haben.