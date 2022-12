Vortäuschung Angriff auf Wiener Schulwart war frei erfunden

Der Schulwart wird nun angezeigt Foto: APA

D er Angriff Montagfrüh auf einen Wiener Schulwart in Favoriten hat gar nicht stattgefunden. Bei der Einvernahme verwickelte sich der 41-jährige Mann immer mehr in Widersprüche. Schließlich gestand er, den gesamten Vorfall frei erfunden zu haben, gab die Polizei am Dienstag bekannt. Zuvor meinte er noch, gegen 4.00 Uhr zwei Eindringlinge in der Schule erwischt zu haben, wobei ihn einer mit einem spitzen Gegenstand angriff.