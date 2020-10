Coronavirus dominiert Wahl zum "Wort des Jahres 2020" .

Babyelefant, Absonderungsbescheid, G'sund bleiben - die Coronavirus-Pandemie dominiert in diesem Jahr auch die Wahl zum "Wort des Jahres 2020". So gut wie alle Kandidaten zum Wort, Unwort, Spruch und Unspruch des Jahres haben Bezug zu SARS-CoV-2. Einzig beim Jugendwort stehen ausschließlich Nicht-Corona-Wörter zur Wahl. Abgestimmt werden kann bis 1. Dezember online auf www.oewort.at, am 3. Dezember wird dann das Ergebnis präsentiert.