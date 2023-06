WAC gegen Lustenau im Halbfinale des Europacup-Play-offs

Die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid setzte sich nur mit Mühe 2:1 (0:1) beim Absteiger SV Ried durch. Die Innviertler von Coach Maximilian Senft verspielten hingegen im letzten Match nach drei Jahren im Oberhaus einen Heimsieg. Christoph Lang hatte die Oberösterreich mit einem Foulelfmeter kurz vor dem Pausenpfiff (44.) in Führung gebracht, doch Baribo (74., 79.) drehte mit seinen Saisontoren Nummer 15 und 16 das Spiel für die Lavanttaler. Die Schmid-Elf blieb damit das achte Spiel in Serie ungeschlagen.

Austria Lustenau feierte gegen den TSV Hartberg einen 5:1-Heimerfolg und beendete die Qualifikationsgruppe auf Platz zwei. Die Hartberger hätten mit einem Sieg im Ländle ihre Europacup-Chance gewahrt, von drei Punkten war das Team von Markus Schopp allerdings weit entfernt. Lukas Fridrikas (15., 40.), Tobias Berger (32.), Yadala Diaby (52./Foul-Elfmeter) und Anthony Schmid (86.) sorgten für einen klaren Erfolg der Lustenauer. Bei den Gästen, für die Donis Avdijaj scorte (79.), sah Manuel Pfeifer in der 19. Minute wegen Torraubs die Rote Karte.

Der WAC empfängt im Halbfinale des Europacup-Play-offs am Montag nun Aufsteiger Austria Lustenau, den Zweiten der Qualigruppe. Der Sieger trifft danach in Hin- und Rückspiel am 8. bzw. 11. Juni auf den Fünften der Meistergruppe um einen Platz in der Conference-League-Qualifikation.

Die WSG Tirol beendete die Fußball-Bundesliga-Saison auf Rang drei in der Qualifikationsgruppe. Die Truppe von Trainer Thomas Silberberger trennte sich in der 10. und letzten Runde vom Vorletzten SCR Altach mit 1:1 und zog damit in der Tabelle noch am punktgleichen TSV Hartberg vorbei. Die Vorarlberger hatten den Klassenerhalt schon zuvor sicher, eine Rangverbesserung wäre auch bei einem Sieg nicht mehr drinnen gewesen.

Alexander Ranacher brachte die Gastgeber im Tivoli Stadion Tirol schon in der achten Minute in Führung. Für den 24-jährigen Rechtsverteidiger gab es damit an einem Tag ein doppeltes Erfolgserlebnis, war doch vor Spielbeginn seine Vertragsverlängerung bis Sommer 2025 bekanntgeworden. Drei Punkte gab es für sein Team allerdings nicht, da ausgerechnet Emanuel Schreiner (79.) in seinem letzten Spiel im Altach-Dress als "Joker" stach.

Damit blieb Coach Klaus Schmidt in seinem letzten Spiel als Altach-Trainer eine Niederlage erspart. Sichtlich emotional verabschiedete sich der 55-Jährige nach der nächsten erfolgreichen Mission als "Feuerwehrmann" nach Schlusspfiff von den Spielern sowie den Fans.