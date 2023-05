Fußball WAC gegen Lustenau vor finalem Schritt zum Ligaverbleib

Beim jüngsten Duell durfte sich WAC-Trainer Schmid freuen Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

D er WAC will den entscheidenden Schritt tun, um in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga nur noch nach oben zu blicken. Mit einem Heimsieg über Tabellenführer Austria Lustenau am Samstag (17.00 Uhr) hätten die Wolfsberger den entscheidenden Schritt zum Klassenverbleib dann drei Runden vor Saisonende geschafft. Parallel dazu will Altach einen erfolgreichen Heimauftritt gegen den TSV Hartberg abliefern.