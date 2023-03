Fußball WAC und Lustenau nach Niederlagen in Qualifikationsgruppe

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Austria Wien ist auf dem Weg in die Meistergruppe Foto: APA/EXPA/MAX SLOVENCIK

D er Wolfsberger AC und Austria Lustenau müssen nach Niederlagen am Samstag in die Qualifikationsrunde der Fußball-Bundesliga. Die Kärntner, die bisher stets in der Meistergruppe dabei waren, verspielten am Samstag mit einem 1:2 (1:1) beim TSV Hartberg die letzte Chance auf die Top 6. Austria Lustenau muss nach einer 0:2 (0:0)-Heimniederlage gegen Sturm Graz ebenfalls in der Qualifikationsrunde um den Klassenerhalt kämpfen.