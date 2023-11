Judo Wachid Borchashvili bei EM nach Poolsieg um Bronze

Wachid Borchashvili konzentriert sich auf seine Medaillenchance/Archiv Foto: APA/EXPA/JASMIN WALTER

D er Oberösterreicher Wachid Borchashvili hat am Samstag bei den Judo-Europameisterschaften in Montpellier in der Klasse bis 81 kg seinen Pool gewonnen und hat damit eine Chance auf einen Medaillengewinn. Die erste Möglichkeit ließ er mit einer Niederlage gegen den Türken Vedat Albyrak aus. Nun geht es gegen den Deutschen Dominic Ressel um Bronze, dem Verlierer bleibt Rang fünf. Ein übriges ÖJV-Quintett ist am Samstag vorzeitig ausgeschieden.