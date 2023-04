Osteuropas Wirtschaft hat Kriegsschock "gut verdaut"

Die Unternehmen blicken etwas zuversichtlicher in die Zukunft, die Inflation hat ihren Höhepunkt vermutlich bereits erreicht, das Wirtschaftswachstum ist relativ niedrig, dürfte sich aber in den nächsten Jahren beschleunigen - so fasste Holzner am Mittwoch die wiiw-Frühjahrsprognose zusammen. "Die paar relativen Erfolgsgeschichten, die es gibt, befinden sich insbesondere in Südosteuropa." Russland habe sich als "widerstandsfähiger als ursprünglich gedacht" erwiesen. Die hohe Inflation in der Region bleibt hartnäckig und wird für 2023 bei rund 17 Prozent liegen.

Im vergangenen Jahr war Russlands Wirtschaft um 2,1 Prozent geschrumpft, für heuer erwartet das wiiw eine Stagnation. Dabei gebe es aber sehr starke sektorale Unterschiede, sagte Holzner. Die Ukraine habe nach dem schweren ökonomischen Schock des Krieges und dem BIP-Einbruch von 29,1 Prozent im vergangenen Jahr "eine beeindruckende Anpassungsfähigkeit bewiesen" und werde heuer voraussichtlich um 1,6 Prozent wachsen - allerdings gebe es sehr hohe Risiken auf der Abwärtsseite. Dazu gehöre eine mögliche militärische Eskalation des Ukraine-Krieges bis hin zum Einsatz taktischer Atomwaffen. Aber auch ein Sieg eines republikanischen Präsidentschaftskandidaten bei den US-Wahlen im kommenden Jahr "könnte einen Zweifel am Engagement der USA in der Region mit sich bringen, und das wäre natürlich katastrophal für das Vertrauen und langfristige Investitionen in Osteuropa".

Für eine weitere wirtschaftliche Erholung der Ukraine spricht nach Ansicht der wiiw-Experten, dass das Land seit April wieder Strom exportiere. Auch das Getreideabkommen mit Russland zum Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer und die internationalen Finanzhilfen würden für vorsichtigen Optimismus sorgen. Das für heuer prognostizierte Budgetdefizit von 27 Prozent des BIP werde auch weiterhin zum Großteil über massive westliche Unterstützung finanziert.

In Russland hätten vor allem importabhängige Sektoren wie die Automobilindustrie (-45 Prozent) oder der Einzelhandel (-12,7 Prozent) massiv unter den Sanktionen gelitten, andererseits würden die Rüstungsindustrie und manche Bereiche der Importsubstitution florieren, sagte wiiw-Russlandexperte Vasily Astrov. So expandierte laut russischen Quellen die Pharmaindustrie 2022 etwa um +26,5 Prozent, die Produktion von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren um 7,9 Prozent.

Im 1. Quartal 2023 seien die wichtigen Budgeteinnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas um 45 gesunken, während die Ausgaben um 34 Prozent gestiegen seien. "Das daraus resultierende Budgetdefizit dürfte heuer aber verkraftbar sein", so Astrov. Längerfristig werde Russland vor allem die fehlende Hochtechnologie aus dem Westen - etwa Computerchips - zu schaffen machen, da diese auch China nicht liefern könne.

Trotz des Krieges setzen rund 65 Prozent der österreichischen Unternehmen, die vor dem Krieg in Russland tätig waren, ihre Geschäftsaktivitäten in Russland fort. Die österreichischen Importe aus Russland stiegen 2022 um 76 Prozent, was auf die hohen Gaspreise zurückzuführen ist, während die Exporte nach Russland nur um 8 Prozent zurückgingen, verglichen mit dem EU-Durchschnitt von 38 Prozent. Dies zeigt die anhaltend starke wirtschaftliche Verflechtung zwischen Österreich und Russland.

Die Forderung der USA, die Exporte nach Russland weiter einzuschränken, sieht Astrov skeptisch. "Mich wundert nicht, dass dieser Vorschlag gerade von den USA kommt, weil die USA haben relativ wenig Handel mit Russland." Betroffen wären davon vor allem europäische Exporteure. Auch sei die Wirkung einer weiteren Verschärfung zweifelhaft. Alleine von der EU seien schon zehn Sanktionspakete verabschiedet worden, wobei die Sanktionen im Energiebereich am schärfsten gewesen seien.