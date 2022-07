Insolvenzverfahren Wacker Innsbruck mit bis zu vier Mio. Euro Verbindlichkeiten

Wacker Innsbruck bangt im Insolvenzverfahren Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

D ie in Insolvenz befindliche FC Wacker Innsbruck GmbH muss mit offenen Verbindlichkeiten von 3,5 bis 4,0 Millionen Euro rechnen. Mit dieser Summe rechnet der Gläubigerschutzverband KSV1870 nach einer ersten Tagsatzung im Konkursverfahren am Mittwoch im Landesgericht Innsbruck. Aufgrund hoher Ansprüche der GmbH an den Verein FC Wacker Innsbruck ist laut KSV auch ein Fortbestand des Fußballvereins, der in der vierten Liga einen Neustart versucht, nicht gesichert.