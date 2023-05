Konflikte Waffenruhe im Sudan erneut gebrochen

Rauch über der Hauptstadt Khartum Foto: APA/dpa

E ine am Donnerstag in Kraft getretene Waffenruhe im Sudan ist erneut gebrochen worden. Laut dem arabischen Fernsehsender Al-Jazeera kam es Donnerstagfrüh zu Luftangriffen und schwerem Beschuss in der Nähe des Präsidentenpalasts in der sudanesischen Hauptstadt Khartum. Augenzeugen twitterten, dass auch in der benachbarten Stadt Omdurman Artilleriefeuer zu hören gewesen sein soll. Die von beiden Konfliktparteien vereinbarte Waffenruhe ist vom 4. bis 11. Mai angesetzt.