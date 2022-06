Wahl 9. Oktober wird als Bundespräsidentschaftswahltermin fixiert

Die Hofburg - Amtssitz des Bundespräsidenten Foto: APA/THEMENBILD

Ö sterreich wählt am 9. Oktober 2022 einen neuen Bundespräsidenten. Nach entsprechenden Konsultationen wird der Wahltermin kommenden Mittwoch in der Ministerratssitzung von der Bundesregierung festgelegt, gab das Kanzleramt am Sonntag gegenüber der APA bekannt. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wünschte den Kandidaten alles Gute und plädierte wie auch Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) für einen fairen Wahlkampf.