Liverpools Van Dijk ist Europas Fußballer des Jahres .

Virgil van Dijk ist am Donnerstag im Rahmen der Champions-League-Auslosung in Monaco zu Europas Fußballer des Jahres gekürt worden. Der Liverpool-Abwehrchef setzte sich in der Endauswahl gegen Lionel Messi (Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Juventus) durch. Zu Europas besten Spielerin des Jahres wurde die englische Verteidigerin Lucy Bronze von Olympique Lyon gewählt.