In der überschaubaren Besuchermenge mit grünen EU-Fahnen und dem Transparent "Saubere Umwelt - Saubere Politik" fanden sich unter anderem die EU-Abgeordneten Michel Reimon, Monika Vana und Thomas Waitz, die ehemaligen Nationalratsabgeordneten Ulrike Lunacek, Alev Korun und Sigrid Maurer sowie die designierte Wiener Vize-Bürgermeisterin Birgit Hebein ein. Demonstrativ gute Laune verbreiteten Kogler und Wiener mit einem Tänzchen zu "Spirit in the Sky".

In den nächsten Tagen gehe es für die Grünen darum, die bisher guten Werte ins Ziel zu bringen und alle Kräfte zu mobilisieren, machten Kogler und Wiener klar. "Es kann am Sonntag trotz aller Umfragen noch einmal knapp werden", so Kogler. Durch die Ereignisse der letzten zehn Tage sei alles viel unübersichtlicher geworden. "Ja, wir haben uns erholt! Aber es hilft alles nichts, wenn wir am Sonntag nicht hineinkommen."

Das sei nicht zuletzt wichtig im Hinblick auf die anstehende Nationalratswahl. "Wenn wir das schaffen, startet am Montag die größte wachsende Grün-Bewegung in Österreich." Mit den Grünen könne man dann Mehrheiten organisieren, um die "türkis-blaue Rasselbande" bzw. die "blaue Schurkentruppe" abzuwählen.

Ähnlich auch Wiener: Bei ihrer Tour durch Österreich habe sie gemerkt, dass Umweltschutz und das Abwenden der Klimakrise ein Thema sei, das Jung und Alt enorm bewege. Leider sei dieses zuletzt "von schmutzigen Themen überstrahlt worden". "Wer denkt, dass man einen halben Meter vor dem Ziel noch abbiegen oder stehenbleiben kann, der geht nicht als Erster ins Ziel, nicht als Zweiter und vielleicht überhaupt nicht."

Am Vormittag enthüllten Aktivisten auf einem Baukran in luftiger Höhe über der Baustelle des Parlaments ein Transparent mit der Aufschrift "Saubere Umwelt - Saubere Politik - Zurück zu den Grünen". Wahlkampfleiter Thimo Fiesel bestieg dafür selbst den rund 50 Meter hohen Kran. Nach rund einer halben Stunde entfernten die Grünen Aktivisten das Transparent dann wieder selbst.

"Wir Grüne stehen für eine saubere Umwelt und die Zukunft dieses Planeten und für eine saubere Politik - in Österreich und in Europa", erklärte Fiesel zu der Aktion. "Für diese Zukunftsfragen wollen wir Grüne mit vollem Einsatz kämpfen. Wir sind konsequent auf der Seite der Menschen und der Umwelt, ob im Europäischen Parlament, auf der Straße oder manchmal auch kletternd auf Kränen", begründete der Wahlkampfleiter die Aktion.

Heute gibt es noch Abschlussveranstaltungen von SPÖ und FPÖ. Die ÖVP verzichtet - wie schon bei der Nationalratswahl - auf einen klassischen Schlusspunkt. Zuvor sorgten die Grünen mit einer Aktion für Aufmerksamkeit.