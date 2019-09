Grüne protestierten mit Plastik-Dino .

Die Grünen haben am Mittwoch mit einen rund zwei Meter großen Dinosaurier aus Plastikabfällen protestiert - gegenüber dem Umweltministerium. Die Aktion soll im laufenden Wahlkampf "30 Jahre Klimaversagen in Österreich" thematisieren. "Nicht handeln ist keine Option", so Birgit Hebein, Vizebürgermeisterin und Parteichefin der Grünen Wien.