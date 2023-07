Waldbrände in Griechenland weitgehend eingedämmt

Auf Rhodos hingegen tobt der Waldbrand in der Mitte der Ferieninsel weiter. Die Lage sei zwar etwas besser als am Vortag, doch das unwegsame Gelände mit bis zu 15 Meter hohen Bäumen erschwere die Löscharbeiten, berichtete der Staatssender ERT.

Die Waldbrandgefahr wurde insgesamt für Donnerstag von der Feuerwehr geringer eingeschätzt als in den Tagen zuvor, unter anderem weil die zuvor starken Winde nachließen. Allerdings wappnet sich Griechenland für eine neue Hitzewelle, die am Wochenende einen ersten Höhepunkt erreichen soll. Entwarnung könne es also angesichts der andauernden großen Trockenheit nicht geben, hieß es. Die Behörden warnten vor anhaltend hoher Brandgefahr. Der griechische Wetterdienst sagte für Donnerstag den Beginn einer zweiten Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius vorher. Am Freitag könnte es sogar 44 Grad heiß werden. Erst kürzlich hatten die Behörden antike Sehenswürdigkeiten wie die Athener Akropolis wegen der großen Hitze zum Schutz der Besucher für mehrere Stunden am Tag geschlossen.

"Es sind viele, die bei solch einer Hitze gefährdet sind", erklärten Mediziner bei einer Pressekonferenz des Gesundheitsministeriums am Donnerstag in Athen. Die anstehende Hitzewelle könnte nach Ansicht von Meteorologen bis zu zehn Tage lang anhalten. Neben Kleinkindern, älteren sowie kranken Menschen müssten schwangere und stillende Frauen vorsichtig sein. Aber auch Drogenabhängige, Alkoholiker und übergewichtige Menschen sollten sich nicht unnötig der Hitze aussetzen, hieß es.

"Wir empfehlen, auch abends nicht aus dem Haus zu gehen, wenn es nicht unbedingt nötig ist", sagte einer der Fachleute. Kinder dürfe man unter keinen Umständen in geschlossenen Autos lassen, Wasser müsse man immer dabei haben. Die Fenster von Wohnungen und Häusern sollten geschlossen bleiben, man solle sich leicht anziehen, nur leichte Mahlzeiten einnehmen und bei Bedarf nicht kalt, sondern lauwarm duschen.