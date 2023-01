Motorsport Walkner bei Dakar als Ersthelfer für verunfallten Sunderland

Sunderland auf erster Etappe ausgeschieden Foto: APA/AFP

D er Salzburger Matthias Walkner hat auf der ersten Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien dem verunfallten Titelverteidiger Sam Sunderland Erste Hilfe geleistet. Während der Brite verletzt ausschied, musste Walkner nach der Versorgung von Sunderland ohne Bezugspunkte zur Konkurrenz weiterfahren. Vorbehaltlich der für die Hilfeleistung ausständigen Zeitgutschrift wird der KTM-Fahrer in den Top Ten landen. Ein offizielles Klassement stand am Sonntagnachmittag aber noch aus.