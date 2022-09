Wallern Nach Schlepper-Unfall: Elf Verletzte aus Spital entlassen

AN APA / NÖN.at

Van kracht auf Flucht vor Kontrolle in Baumgruppe Foto: APA

N ach einem Unfall eines Schlepperfahrzeugs Sonntagfrüh bei Wallern (Bezirk Neusiedl am See) sind elf der insgesamt 16 Verletzten noch am Abend aus den Krankenhäusern entlassen worden.