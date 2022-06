Wallner zu Vorarlberger Inseratenaffäre im U-Ausschuss

Werbung

Am Vormittag wurde ein Bediensteter im Fachbereich Großbetriebsprüfung der Finanz befragt, der mit der Steuerprüfung des Wirtschaftsbundes Vorarlberg betraut ist. Wobei von Befragung nicht wirklich die Rede sein konnte: Gezählte 18 Geschäftsordungseinwendungen brachte die ÖVP bis Mittag vor, kaum dass ein Oppositionsabgeordneter gefragt hatte. Dazu kamen drei längere "Stehungen".

Lediglich die Grüne Nina Tomaselli drang mit ihren Fragen nach politischen Interventionen durch, von denen der Beamte in seinem Eingangsstatement berichtet hatte, dass es diese "kaum" und - wenn - dann auch vor dem Untersuchungszeitraum gegeben hatte. Letztlich wurde eine Beantwortung zugelassen, und es stellte sich heraus, dass der Prüfer in Zusammenhang mit der 430.000-Euro-Spende von KTM-Chef Stefan Pierer an die ÖVP im Jahr 2017 "rechtswidrig", wie er betonte, vom Finanzministerium verfolgt worden sei.

Beteiligt gewesen sei der damalige Sektionschef und spätere Finanzminister Eduard Müller. Es sei um die Suche nach jener Person gegangen, die Unterlagen an einen Abgeordneten - gemeint war SP-Mandatar Jan Krainer - weitergegeben habe. Kurz vor der Wahl 2017 sei versucht worden "den Täter, die Sau zu finden, die man durchs Dorf treiben muss", dies sei "für mich sehr erschütternd" gewesen, so der Finanzbeamte. Herausgekommen sei letztlich gar nichts, das Vertrauen sei aber massiv erschüttert gewesen. Heute sei man klüger, "wir würden uns mehr wehren". Das solle sich jeder Politiker auf die Fahnen heften, der so etwas noch einmal versuche. Gefragt nach dem Wirtschaftsbund-Verfahren meinte er hingegen, dass er "keinerlei politische Einflussnahme im ganzen Verfahren" wahrgenommen habe, "von keinem Politiker".

Für Nachmittag ist die Befragung Wallners vorgesehen. Weil die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen Wallner ermittelt, wird allgemein erwartet, dass der Landeschef bei Fragen, die diesen Bereich berühren, von seinem Entschlagungsrecht Gebrauch machen wird. Sein Kommen abgesagt hat hingegen der ehemalige Wirtschaftsbund-Direktor Jürgen Kessler.

Die Geschäftsordnungsdiskussionen waren vorprogrammiert, bezweifelt die ÖVP doch schon vor Sitzungsbeginn, dass die Vorarlberger Inseratenaffäre Thema eines Untersuchungsausschusses auf Bundesebene sein kann. Schließlich untersuche man lediglich die Vollziehung des Bundes. Die Opposition und auch die Grünen sahen jedoch bei Themen der mittelbaren Bundesverwaltung eine Zuständigkeit gegeben.

Diesen Standpunkt zementierte ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger am Mittwoch vor Beginn der Befragungen ein: "Die Causa Vorarlberg hat nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun. Wir diskutieren die Vollziehung des Bundes und nicht jene der Länder." Bestätigt sieht sich Hanger durch ein Schreiben des Justizministeriums, wonach sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Feldkirch und der WKStA ausschließlich auf die Ebene des Landes beziehen und daher nicht vom Untersuchungsgegenstand umfasst seien. Man sei nicht gegen Transparenz, aber die Geschäftsordnung sei einzuhalten, so Hanger: "Ein politisches Tribunal auf Bundesebene zu veranstalten, dafür sind wir nicht zu haben."

SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer teilt diesen Standpunkt nicht. Schließlich gehe es bei besagtem Schreiben lediglich um einen Akt, den man angefordert habe und in dem nichts enthalten sei, was die mittelbare Bundesverwaltung betreffe. Auch Grünen-Abgeordnete Nina Tomaselli argumentierte ähnlich. Bei dem Schreiben gehe es um einen Ermittlungsakt, "den wir teilweise schon vorrätig haben". Den heutigen Fokus wolle man ohnedies auf jene Akten legen, die vom Finanzministerium bis dato geliefert wurden.

NEOS-Abgeordneter Gerald Loacker erinnerte Wallner daran, dass er heute die Gelegenheit habe, seinen Beitrag zur Aufklärung zu leisten. Zum einen ist er als Landesparteiobmann auch für die Teilorganisationen Wirtschaftsbund und Seniorenbund verantwortlich, zum anderen ist er als Landeshauptmann in der mittelbaren Bundesverwaltung für die Vollziehung von Bundesgesetzen zuständig. FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker erwartet eine "Sitzkrieg" mit der ÖVP, ähnlich wie bei der Befragung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).