Unfälle Wanderin in Tirol bei Absturz tödlich verunglückt

Die Identität der Frau ist laut Polizei noch unklar Foto: APA (Webpic)

E ine Wanderin ist am Donnerstag in den Stubaier Alpen tödlich verunglückt. Die Frau dürfte beim Abstieg vom Großen Törgler in Richtung Sulzenauhütte bei einer stahlversicherten Stelle rund 80 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein. Zwei nachkommende Wanderer entdeckten sie und verständigten die Einsatzkräfte, die aber nur mehr ihren Tod feststellen konnten. Die Identität der Frau war laut Polizei noch unklar, es wurde eine Obduktion angeordnet.