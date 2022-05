Mehrkampf Warner zum siebenten Mal Sieger im Götzis-Zehnkampf

Vetter bejubelt Götzis-Sieg im Landesrekord Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

O lympiasieger Damian Warner hat zum siebenten Mal den Zehnkampf beim Mehrkampfmeeting in der Leichtathletik in Götzis gewonnen. Der Kanadier setzte sich am Sonntag bei kühlem und teils regnerischem Wetter mit 8.797 Punkten vor Lindon Victor aus Grenada (8.447) und dem Schweizer Simon Ehammer (8.377/Landesrekord) durch. Anouk Vetter aus den Niederlanden gewann den Siebenkampf. Persönliche Bestleistungen stellten die Österreicher Chiara-Belinda Schuler und Jan Mitsche auf.