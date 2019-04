In Tirol am Freitag in höheren Lagen Lawinenwarnstufe 4 .

Niederschläge vor allem in höheren Lagen haben am Freitag in Tirol zu einem Anstieg der Lawinengefahr geführt. Oberhalb der Waldgrenze galt laut Lawinenwarndienst verbreitet Stufe 4 der fünfteiligen Skala, also große Gefahr. Am Samstag sollte die Lawinengefahr den Prognosen zufolge dann wieder abnehmen.