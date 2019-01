Mit Neuschnee und starkem Wind würden Anzahl und Größe der Gefahrenstellen im Tagesverlauf noch zunehmen, teilte der Tiroler Lawinenwarndienst mit. Gleitschneelawinen können zu jeder Tages- und Nachtzeit abgehen. Frische Triebschneeansammlungen können an vielen Stellen schon mit geringer Belastung ausgelöst werden. S

Für die Gebirgsgruppen in der Weststeiermark, das Grazer Bergland und die obere Oststeiermark wurde erhebliche Schneebrettgefahr prognostiziert. Die Schneemengen belasteten auch Hausdächer, Feuerwehren begannen verbreitet, diese abzuschaufeln. Laut Lawinenwarndienst können sich mittlerweile selbst in tiefen Lagen Gleitschneelawinen entladen. Die Behörden rieten eindringlich von Touren im freien Gelände und abseits der Pisten ab.

Ein 78-jähriger Obersteirer ist am Montag beim Schneeräumen auf seinem Hausdach abgerutscht und abgestürzt. Er schlug auf dem gefrorenen Boden auf und erlitt einen Oberarmbruch, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er alarmierte noch selbst die Hilfskräfte. In Spital am Semmering geriet ein Kleintraktor beim Räumen auf ÖBB-Gleise. Der Lenker blieb unverletzt.

Weiterhin starker Wind verfrachtete große Schneemengen und blockierte durch Verwehungen immer wieder Straßen. Die Straßensituation stellte sich unverändert dar, die Sperren der vergangene Tage dürften noch weitere Tage aufrechterhalten werden. Das Bundesheer konnte am Montag am späten Nachmittag von Aigen im Ennstal aus noch einen Versorgungs- und einen Erkundungsflug durchführen, man hoffte auf kleinräumige kurzfristige Wetterbesserung, um die Hubschrauber einsetzen zu können.

In Niederösterreich ist die Lawinengefahr weiter angestiegen. Neben den Ybbstaler Alpen galt am Dienstag auch in der Rax-Schneeberggruppe die zweithöchste Warnstufe 4. In den Türnitzer und Gutensteiner Alpen sowie im Semmering-Wechselgebiet wurde die Gefahr nach Angaben des Lawinenwarndienstes mit erheblich (Stufe 3) bewertet. Es wird von einer Verschärfung ausgegangen.

In Vorarlberg hat die Lawinengefahr indes auf Stufe 3 abgenommen. Die Situation blieb allerdings angespannt, unerfahrenen Wintersportlern wurde von Touren außerhalb des gesicherten Skiraums weiterhin dringend abgeraten. Mit den prognostizierten Schneefällen sollte in der Nacht auf Mittwoch die Lawinengefahr zudem schon wieder deutlich ansteigen.

Seit Dienstagfrüh waren - zumindest vorläufig - wieder alle Salzburger Gemeinden erreichbar. Die Katschbergstraße (B99) zwischen Untertauern und Obertauern war seit 8.00 Uhr für Fahrzeuge mit Schneeketten oder Allradantrieb für den Verkehr geöffnet, die Verbindung sollte aber spätestens um 16.30 Uhr wieder gesperrt werden. Auch Weißbach bei Lofer war nicht mehr von der Außenwelt abgeschnitten. Auch die Sperre der Felbertauernstraße im Pinzgau wurde am Dienstagvormittag wieder aufgehoben. Ansonsten blieben aber zahlreiche Verbindungen im ganzen Bundesland weiter zu.

Mit den erneuten Schneefällen kam es im oberösterreichischen Mühlviertel auch am Dienstag wieder zu Stromausfällen. Ebenso blieben zahlreiche Straßen und Pässe aufgrund der drohenden Lawinengefahr oder umgestürzter Bäume gesperrt. Eine Entschärfung der Situation war laut Wetterprognosen nicht in Sicht.