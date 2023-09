Unwetter Warnungen vor Gesundheitskrise in Libyen nach der Flut

Die Lage in Libyen nach der Flut ist katastrophal Foto: APA/dpa

N ach den verheerenden Überschwemmungen in Libyen droht nach Einschätzung von Helfern eine weitere Katastrophe durch verschmutztes Trinkwasser. Die Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC) warnte am Montag eindringlich vor einer sich "rasch ausweitenden Gesundheitskrise", insbesondere in der stark zerstörten Hafenstadt Darna.