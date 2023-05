Basketball Warriors hielten NBA-Duell mit Lakers mit Heimsieg offen

Draymond Green, einer der Matchwinner von Golden State Foto: APA/dpa/sda

D ie Golden State Warriors haben in den NBA-Play-offs gegen die Los Angeles Lakers das Aus verhindert und ein sechstes Spiel erzwungen. Der Titelverteidiger in der National Basketball Association (NBA) gewann in San Francisco am Mittwoch 121:106 und verkürzte in der "best of seven"-Serie auf 2:3. Spiel sechs in Runde zwei der Western Conference findet in der Nacht auf Samstag in Los Angeles statt.