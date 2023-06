Kontinentale Spiele Wasserspringer Knoll bei European Games als 11. ins Finale

Anton Knoll schaffte es ins Turm-Finale/Archivbild Foto: APA/AFP

W asserspringer Anton Knoll hat am Dienstag bei den European Games im Turm-Bewerb den Einzug ins Finale der Top Zwölf geschafft. Der 18-jährige Wiener kam am Vormittag in Polen mit 341,55 Punkten auf Rang elf, Knoll hat sich über alle sechs Vorkampf-Sprünge in den Aufstiegsplätzen gehalten. Sein Vorsprung auf den ersten Nichtqualifizierten betrug beruhigende 25,50 Zähler. Die erste Medaillen-Entscheidung mit ÖOC-Beteiligung in Rzeszow ist für 18.00 Uhr angesetzt.