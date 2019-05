"Ich freue mich auf die neue Aufgabe und will mit meinem neuen Team um die Meisterschaft spielen", sagte Lamoureux. Dessen Landsmann Steve Michalek hat bei den "Bullen" keine Zukunft mehr.

Personal-Neuigkeiten gab es auch beim HC Innsbruck, der mit Tyler Cuma einen in der Liga bekannten Verteidiger verpflichtete. Der 29-jährige gebürtige Kanadier hat auch einen österreichischen Pass und gilt daher nicht als Importspieler. Cuma verpasste die vergangene Saison verletzungsbedingt und will nun neu durchstarten. In der Liga absolvierte er bisher drei Saisonen für die Capitals und eine für die Graz 99ers.