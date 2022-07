Wechsel von Lewandowski zum FC Barcelona steht

Werbung

Die Bayern erhalten für den 33-Jährigen eine kolportiere Ablöse von 45 Millionen Euro sowie bis zu fünf Millionen an Bonuszahlungen. Für den deutschen Rekordmeister erzielte Lewandowski seit seinem Wechsel aus Dortmund 2014 mehr als 200 Pflichtspieltreffer und war sechsmal Torschützenkönig der Bundesliga.

Sein Vertrag in München wäre noch bis 2023 gelaufen. Lange hatte die Bayern-Führung auf die Erfüllung des Kontraktes gepocht. Nun aber lässt man Lewandowski ziehen, der am Samstagvormittag noch mit der Mannschaft auf dem Münchner Vereinsgelände trainierte. An der Teampräsentation am Nachmittag soll er aber nicht mehr teilnehmen.

Stattdessen werde sich Lewandowski noch am Samstag auf den Weg nach Barcelona machen. Von dort sickerten ähnliche Informationen durch. Bei Barca soll er bereits am Sonntag unterschreiben und dann mit der Mannschaft des hoch verschuldeten katalanischen Clubs auf US-Tour gehen - statt mit den Bayern.