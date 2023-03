Biathlon Wegen Corona - Bö gewinnt vorzeitig Gesamtweltcup

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Samuelsson nächster Corona-Fall in Biathlon-Weltspitze Foto: APA/dpa

C orona hat im Kampf um den Biathlon-Gesamtweltcup zu einer vorzeitigen Entscheidung geführt. Obwohl der mit dem Virus infizierte norwegische Superstar Johannes Thingnes Bö beim Weltcup in Schweden im Einzel fehlt, hat der fünfmalige Oberhof-Weltmeister seinen vierten Gewinn der Großen Kristallkugel bereits sicher. Denn auch sein einziger Rivale, sein Teamkollege Sturla Holm Laegreid, startet nach seiner Corona-Infektion am Donnerstag beim Einzel in Östersund nicht.